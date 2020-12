Cazinourile online, boom pe piata din SUA in 2020 Actiunile companiilor din segmentul jocurilor de noroc si al pariurilor care activeaza pe pietele din SUA s-au bucurat de cresteri spectaculoase in acest an, multe dintre acestea atingand cote istorice.



Multe actiuni au scazut rapid dupa startul pandemiei, insa la scurta vreme, dupa ce au inceput sa fie instaurate lockdown-urile, au existat si foarte multi castigatori. In industria jocurilor de noroc, cazinourile terestre au fost afectate, insa cele din online au prosperat.



Penn National Gaming detine si administreaza cazinouri si hipodroame, printre care se numara si Hollywood… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara a inceput la sfarșitul anului 2019, continuand in diverse valuri pe parcursul anului 2020. Drept urmare a instaurarii starii de urgența in mai toate statele lumii, comerțul tradițional (in magazine terestre) a fost inlocuit cu achiziția de produse din magazinele online. In decembrie 2019,…

- Grupul informatic american International Business Machines Corp. intentioneaza sa elimine 10.000 de locuri de munca in Europa, in incercarea de a-si reduce costurile la divizia sa de servicii IT inainte de a o scoate la vanzare, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit…

- Casa castiga intotdeauna De cate ori nu ati auzit aceasta propozitie Si cu toate acestea, jocurile de noroc online castiga popularitate pe zi ce trece. Conform unei surse fiabile de informatii, casino online Romania este reprezentat de peste 14 operatori de jocuri de noroc, care detin licenta ONJN si…

- Numarul cazinourilor online din țara noastra este intr-o continua creștere. Peste 20 sunt licențiate de Oficiul Național de Jocuri de Noroc (ONJN), iar oamenii au posibilitatea sa joace la ele in condiții de securitate deplina. Cum fac aceste cazinouri sa atraga clienți, in condițiile in care competiția…

- Inca de la apariția lor, jocurile de noroc au fascinat oamenii. Exista dovezi care ne arata ca pana și soldații romani jucau diverse jocuri de noroc. De la romani pana astazi lucrurile s-au schimbat, dar oamenii nu și-au pierdut interesul pentru activitatea care imbina cu succes relaxarea cu posibilitatea…

- Cazinourile mobile nu mai sunt o raritate in lumea jocurilor de noroc online, ci, de fapt, o necesitate. Deși jocurile mobile obișnuiau sa fie sinonime cu jocurile de noroc, in prezent, o data cu creșterea utilizarii dispozitivelor mobile in fiecare aspect al vieții noastre, jocurile de noroc mobile…

- Romania se menține pe ultimul loc in clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2020 privind calitatea vieții și bunastarea sociala, se arata intr-un comunicat al Deloitte Romania, care a sprijinit efortul organizației nonprofit Social Progress Imperative.…

- Schimbarile culturale prin care trece o societate de-a lungul timpului … Post-ul In atenția dambovițenilor pasionați – Țarile in care cazinourile și jocurile de noroc sunt interzise apare prima data in Gazeta Dambovitei .