Cazinourile terestre s-au redeschis in lume, dupa lockdown-ul din primavara anului trecut, dar activitatea este plina de sincope, in funcție de incidența cazurilor de Covid din fiecare regiune in parte. Cel mai bun exemplu este al cel al cazinourilor din Romania, care alterneaza perioadele in care pot primi clienți (in limita a 30% din capacitate) cu cele in care sunt inchise, pentru ca sunt intr-o localitate aflata in scenariul roșu). Din cauza acestei situații bulversante, cei mai mulți jucatori s-au mutat pe Internet, unde joaca la sloturi online sau la ruleta, in secțiunea live, cu dealeri…