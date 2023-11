Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru ani de lucrari, Perla Coroanei din Bucovina, Cazinoul din Vatra Dornei, stralucește din nou. Una dintre cele mai frumoase cladiri construite in Bucovina in perioada in care s-a aflat sub coroana austriaca, la inaugurarea careia ar fi participat inclusiv imparatul Franz Iosif, a fost adusa…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a atras atenția ca in zona municipiului Vatra Dornei și-a facut apariția o persoana care pretinde ca este preot, deși nu aparține Bisericii Ortodoxe Romane sau altei Biserici constituite canonic. „Avand in vedere faptul ca unii credincioși au primit solicitari de…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților transmite printr-un comunicat de presa ca in zona municipiului Vatra Dornei și-a facut apariția o persoana care pretinde ca este preot, deși nu aparține Bisericii Ortodoxe Romane sau altei Biserici constituite canonic. Credincioșii sunt sfatuiți sa fie atenți, ...

- In contextul Anului cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, in parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, cu Biblioteca Naționala a Romaniei și cu Centrul Cultural Bucovina, organizeaza o serie de manifestari menite sa aduca in prim plan moștenirea cultural-artistica…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, cu sediul in Suceava, str. Iancu Flondor nr. 2 organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: administrator, muzeograf, ingrijitor cladiri. Posturile pentru care se organizeaza concursul fac parte din cadrul Centrului muzeal „Cazinoul Bailor” Vatra Dornei.…

- Consiliul Judetean Suceava, Muzeul National al Bucovinei, Centrul Cultural ,,Bucovina”, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si Consiliul Local Vatra Dornei, se vor asocia in vederea organizarii actiunilor ce se vor desfasura in cadrul evenimentului omagial ”105 ani de la Unirea Bucovinei cu patria mama…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in prima ședința a deliberativului județean va veni cu un Proiect de Hotarare prin care propune organizarea unor evenimente dedicate Zilei Bucovinei, la 105 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara. ”Astfel, in parteneriat cu Arhiepiscopia…

- In dupa-amiaza zilei de 18 septembrie 2023, dupa incheierea programului de birou, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insoțit de parintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, parintele Viorel Ilișoi, consilier eparhial in cadrul Sectorului Economic-Financiar,…