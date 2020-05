Stiri pe aceeasi tema

- Restauratorii Cazinoului din Constanța au gasit printre zidurile cladirii schite ce ar fi fost ascunse de detinutii care au lucrat la renovarea acestuia in anii 1950. Pana in prezent au fost montate schelele, iar lucrarile la cazinou vor incepe la fatade si vor lucra mai multe echipe. „Proiectele au…

- Miele, producator german de electrocasnice de lux, a decis intreruperea activitații mai multor fabrici din Europa, pentru perioada urmatoare, printre care și la fabrica din Brașov. Astfel, in perioada 9 aprilie – 17 aprilie, Miele va intrerupe activitatea fabricii din Romania, oferind concedii de odihna…

- Potrivit primarului Nicolae Robu, situația internarilor la Spitalul Victor Babeș din Timișoara era urmatoarea: Total persoane gasite pozitive pana acum la Spitalul Primariei Timișoara, “Victor Babeș”: • 51 din care din Timiș: • 12 din alte județe: • 39 (2) Total persoane vindecate pana acum in Spitalul…

- Cazul 98 este cel al unei femei in varsta de 53 de ani, din Constanta. Ea a calatorit in Austria si Germania, fiind medic laborator. A fost confirmata pozitiv, dupa ce testul a fost lucrat intr-o retea privata. Cazul 99 este sotul femeii, are 54 ani, tot din Constanta, iar testul a fost lucrat tot…

