- Atacul Statelor Unite, Frantei si Marii Britanii in Siria a fost pe prima pagina a ziarelor din toata lumea. Cum era de asteptat, cotidianele britanice, americane si franceze au salutat bombardamentele asupra programului de arme chimice al lui Bashar al-Assad. In schimb, parerile tarilor care nu au…

- Trei elemente definitorii pentru Constanta: marea, Cazinoul, peste care timpul, dar mai ales indiferenta si au pus greaua amprenta si statuia lui Eminescu, care ne duce cu gandul la versurile sale din poezia testamentara "Mai am un singur dorldquo;. Oare aici si a dorit intr adevar sa moara Eminescu…

- Valuri valuri Zboara spre maluri Cu aripi albe Ce se topesc usor. Va mai amintiti versurile celebrei melodii interpretate de Margareta Paslaru Asa erau, azi valurile, la Cazinoul din Constanta, unde valurile se luptau din rasputeri cu malurile de protectie.Spre deliciul celor prezenti acestea se spargeau…

- Cazinoul din Constanta a fost inclus pe Lista celor mai periclitate 7 monumente din Europa in Anul Patrimoniului Cultural 2018. Clasamentul este realizat de principala organizatie de patrimoniu european - Europa Nostra, patronata de Placido Domingo. „Vocea mostenirii culturale din Europa“ este intitulata…

- Europa Nostra, cea mai mare asociatie dedicata patrimoniului european, fondata de celebrul tenor Placido Domingo, anunta joi, 15 martie, daca include Cazinoul din Constanta pe lista celor mai periclitate 7 monumente de patrimoniu din Europa in 2018, declarat Anul Patrimoniului Cultural.

- La doar cativa ani dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, orasul port Constanta reusea sa alunge umbrele conflagratiei ce il afectase grav si redevenea treptat o urbe cosmopolita care inflorea din punct de vedere economic. Nu era un oras foarte mare, in 1924, de exemplu, avea putin peste 50.000 de…

- In memoriile sale „Calator fara harta“, diplomatul Dimitrie D. Dimancescu relateaza jocurile facute la Conferinta de Pace de la Paris din 1946, unde cativa politicieni romani, grupati in jurul ministrului de externe Gheorghe Tatarescu, au sperat sa poata salva Basarabia, Transilvania, nordul Bucovinei…

- DJ Wanda nu a scapat de problemele medicale, desi boala de care sufera si despre care a aflat in toamna anului trecut este in regres. Vedeta are mare grija la alimentatie si se afla, inca, sub tratament.A