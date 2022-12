Un incendiu puternic a avut loc, sambata dimineața, in Crimeea, intr-o cladire in care se aflau invadatorii ruși, conform unui anunt de pe contul de Telegram al Forțelor Armate Ucrainene. In cazarma se aflau sute de militari mobilizați. Doi militari ruși au murit, iar alți aproxiamtiv 200 de oameni au fost mutați intr-o alta cazarma. […] The post Cazarma rusilor din Crimeea a ARS! Cauza ciudata a incendiului, anuntata de Moscova first appeared on Ziarul National .