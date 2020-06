Stiri pe aceeasi tema

- Hrana si cazarea persoanelor carantinate pana acum in statiunea Covasna, pentru limitarea extinderii noului coronavirus, au costat aproape un milion de lei, a declarat primarul orasului, Gyero Jozsef . Potrivit primarului stațiunii Covasna, persoanele carantinate au fost gazduite initial in trei spatii…

- Se instituie interdicția deplasarii persoanelor in afara localitații/zonei metropolitane, cu urmatoarele excepții: deplasare in interes profesional; deplasare in scop umanitar; voluntariat; activitați agricole; comercializare de produse agroalimentare; ingrijirea sau administrarea unei proprietați;…

- Premierul Ludovic Orban a cerut, in ședința de Guvern de joi, ca plațile pentru carantina și pentru ingrijirea persoanelor vulnerabile sa fie facute."La intrunirile cu autoritațile locale, și domnul președinte a fost de acord, masura de decontare a primariilor pentru susținerea persoanelor…

- Totodata, politistii au constatat 16 infractiuni la art. 352 Cod Penal, privind zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit biroului de presa al IGPR, oamenii legii au realizat 2.239 de interventii la evenimente, dintre care 1.806 au fost sesizate de cetateni prin apel la 112, fiind organizate…

- In cursul zilei de ieri, 11 aprilie, peste12.000 de politisti au fost la datorie, in misiunile pentru mentinerea ordinii publice in zona spitalelor si locatiilor de carantina, pentru depistarea persoanelor care se sustrag masurilor de izolare sau carantina, pentru fluidizarea circulatiei, escortarea…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de luni se afla un proiect de act normativ care vizeaza decontarea, din fonduri europene, a 170.000 de pachete de igiena corporala destinate persoanelor aflate in carantina, caminelor pentru varstnici si caselor de copii, a anuntat ministrul Fondurilor Europene,…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 9.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.090.347 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In ultimele 24 de ore, 777 de autovehicule (cu 2.271 de persoane) au fost preluate din…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 8.200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 13.000.000 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In cursul zilei de 30 martie, aproape 13.000 de politisti au fost la datorie,…