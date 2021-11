Cazarea pentru trei nopți, la Cluj-Napoca, în perioada Untold, costă cât o mașină Proprietarii de apartamente și hotelierii din Cluj-Napoca au marit exagerat tarifele, imediat ce a fost anunțata perioada de desfașurare a celebrului festival de muzica, Untold. Astfel, trei nopți de cazare in Cluj costa chiar și 10.000 de euro, cam cat ați da pe o mașina Dacia Logan, nou-nouța, cu toate dotarile. Editia de anul viitor a festivalului Untold, cea cu numarul șapte, va avea loc la Cluj-Napoca intre 4 si 7 august, au anuntat, luni, organizatorii. Imediat dupa anunțul oficial, pe site-urile de rezervari, prețurile la cazare in Cluj-Napoca au explodat. Am cautat și noi și am constatat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

