- Ați visat toata viața la a avea o casa romaneasca, tradiționala ca in Maramureș? Trebuie sa știți ca pentru o astfel de locuința autentica formata din patru camere va trebui sa scoateți o suma uriașa, echivalentul a unei vile de lux din centrul Bucureștiului.

- Festivalul Untold se apropie, iar romanii, și nu numai, cauta cazari pentru patru zile de distracție aici. Ei bine, iata cat costa cazarea la un camin studențesc in perioada Untold! Prețurile au explodat in Cluj-Napoca!

- Exista cazare la Untold cu zeci de mii de lei, prețul fiind comparabil cu o vacanța la Monaco. Untold este cel mai mare festival din sud-estul Europei și, probabil, unul dintre cele mai bune lucruri care i se putea intampla orașului Cluj-Napoca. Dar, toate lucrurile bune au și o parte mai puțin placuta,…

- O turista canadiana, de origine romana, a trait in centrul Clujului o experiența pe care nu a trait-o nici in anii 1990.Plecata de 23 de ani in Canada, Anamaria s-a intors acasa pentru o vacanța in Cluj-Napoca. ”Orașul este frumos. S-au schimbat multe lucruri in bine. Sunt terase peste tot, pavaj și…

- O tanara a fost filmata luni seara, in jurul orei 20.30, in plin centrul Clujului, pe strada Matei Corvin, in timp ce imparțea fluturași cu mesajul ”Cumpar vouchere de vacanța - 0799.216.759”. Intrebata, tanara a spus ca o ruda de-a ei cumpara voucherele de la bugetari, dar mai multe amanunte pot fi…

- Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București. Prețurile pe piața imobiliara au explodat in 2022. Cel mai scump oraș din țara este Cluj Napoca, unde pentru un singur metru patrat, romanii platesc prețuri care depașesc 2.000 de euro. Bucureștiul este undeva la mijloc,…

- Arhitectul șef al județului, Claudiu Salanța, devenit cunoscut publicului larg pentru ca este un susținator al arhitecturii tradiționale, a cerut sa fie desființate parcarile din centrul Clujului. ”Am incurajat, la un moment dat, modificarea PUG-ului Cluj-Napoca sa elimine parcarile din zona centrala.…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu aproximativ 25 deminute in Piața Cipariu din Cluj-Napoca. Doua mașini, au fost implicate intr-un accident rutier in zona Piața Cipariu, la intersecția cu strada Traian Moșoiu. La fața locului s-au deplasat un echipaj ISU și o ambulanța SMURD. Revenim…