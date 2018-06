Stiri pe aceeasi tema

- Pentru nehotaratii care inca nu si-au ales destinatia de vacanta, bugetul fiind unul din factorii care ii determina sa amane momentul, momondo.ro a facut un clasament al celor mai ieftine destinatii.

- Low-costul nu mai este atat de ieftin precum stiam! Hotelierii din Turcia si Grecia si-au dat seama ca se numara printre preferatii romanilor, asa ca au marit tarifele chiar si cu 15 la suta mai mult comparativ cu anul trecut.

- Site-urile expatistan.com și numbeo.com au facut clasamente ale celor mai ieftine destinații turistice din lume. In lista de mai jos va prezentam top 9 orașe pe care le puteți vizita cu un buget minim.

- Site-urile expatistan.com și numbeo.com au facut clasamente ale celor mai ieftine destinații turistice din Europa. In lista de mai jos va prezentam top 9 orașe din Europa pe care le puteți vizita cu un buget minim.

- Sezonul concediilor de vara este la doar cateva luni distanta, asa ca este timpul sa iti planifici urmatoarea calatorie. Si pentru ca Asia a devenit o destinatie din ce in ce mai populara, am selectat cateva tari in care sa ajungi vara asta si foarte...

- Ryanair a lansat joi programul Iarna 2018 Bucuresti, cu 4 rute noi, catre Amman, Marsilia, Palermo si Paphos, si zboruri mai dese catre Atena, Londra Stansted, Milano Bergamo si Timisoara, potrivit unui comunicat al companiei aeriene. Programul Iarna 2018 va livra 4 rute noi catre destinatiile…

- Operatorul irlandez Ryanair a introdus in programul de iarna patru rute noi cu plecare din București, dar și mai multe zboruri pe cele mai populare destinații. Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anunșat, joi, că a lansat programul de iarnă pentru 2018, în care…

- Optiunile de calatorie ale romanilor s-au schimbat în ultimii 10 ani, iar acestia cauta din ce in ce mai mult destinatii indepartate, in care se ajunge prin cel putin doua segmente de zbor, pretul ramanand criteriul principal in alegerea companiei aeriene sau a rutei de zbor, potrivit unei…