Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile in unitațile de cazare au crescut in primele 10 luni (INS)Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2023, au insumat 11,794 milioane de persoane, in crestere cu 11,3% fata de perioada similara…

- Numarul divorturilor pronuntate in septembrie a fost mai mare atat fata de august, cat si fața de aceeași luna a anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutului National de Statistica.

- Exporturile Romaniei au crescut cu 2,1%, in primele noua luni, la 70,291 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 3,4%, la 90,68 miliarde euro, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), conform carora deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost mai mic cu 18,4 % decat…

- Dupa incheierea meciurilor din etapa a 6-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, am ajuns la jumatatea turului ediției 2023-2024 și putem spune ca acest sezon competițional se anunța unul disputat dupa cum arata situația in clasament in acest moment. In fruntea clasamentului, dupa cele șase runde…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut. Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), importurile de titei s-au…

- Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut pe total cu 12,4% in primele sapte luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului precedent, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la…

- Deficitul extern al Romaniei a scazut dupa primele șapte luni din 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Datoria externa, menita sa finanțeze acest deficit, a crescut, in timp ce investițiile nerezidenților au inregistrat o scadere, arta datele Bancii Naționale a Romaniei, date publicitații…

- Castigul salarial mediu net a fost in luna iulie 2023 de 4.565 lei, in scadere cu 35 lei (-0,8%) fața de luna iunie, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica.In luna iulie 2023, nivelul castigului salarial mediu net a inregistrat, in aproape egala masura, atat scaderi, cat…