Cazare pe litoralul românesc. Prețurile nu cresc în august Agentiile de turism declara ca anul acesta nu majoreaza tarifele odata cu debutul ultimei luni de vara. Daca pana anii trecuti, 1 august venea intotdeauna cu majorari de tarife la cazare, mai ales ca vorbim de varful de sezon, anul acesta hotelierii nu mai par tentati sa umble la preturi. Gradul de ocupare, mai ales in cursul saptamanii in statiuni, este sub 70%, iar in weekend abia acum se ajunge la 90%. Hotelierii recunosc ca este un sezon mai slab fata de anii trecuți. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile de pe litoralul romanesc continua sa ii surprinda pe turiști. De aceasta data, s-a intamplat la o cherhana din Navodari, acolo unde un platou cu pește și fructe de mare costa cat trei nopți de cazare, potrivit Cancan.ro.Exista restaurante pe litoralul romanesc unde un platou poate parea…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, deține un hotel pe litoralul romanesc, in stațiunea Mamaia. E una dintre cele mai luxoase unitați de cazare din Constanța, hotel care are și acum camere libere in plin sezon estival. Gica Hagi a cumparat hotelul Iaki in 1999, stabilimentul devenind in ultimii…

- De la jumatatea lunii iulie și pana la sfarșitul lunii august, turiștii nu mai pot gasi la hotelurile de pe litoral o camera care sa coste mai puțin de 200 de lei pe noapte. Prețurile cresc și la serviciile de pe plaja.

- Vacanța pe litoralul romanesc 2023. Cat a ajuns sa coste o noapte de cazare și cum poți sta gratis cu voucherele de vacanța Vacanța pe litoralul romanesc 2023. Cat a ajuns sa coste o noapte de cazare și cum poți sta gratis cu voucherele de vacanța In topul preferințelor turiștilor pentru vara se afla…

- Obisnuiti cu vacantele all inclusive din Bulgaria, Turcia sau Grecia, tot mai multi romani cauta astfel de servicii si pe litoralul romanesc, iar hotelierii spun ca ofertele pe care le au sunt peste cele din strainatate. Vacantele all inclusive se afla in topul preferintelor romanilor, iar in acest…

- Cei care și-au achiziționat vacanțele de vara de anul trecut au beneficiat de prețuri bune, dar ofertele last minute sunt din ce in ce mai scumpe. Vremea este buna, temperatura apei este mai mare, fapt pentru care mulți turiști au ales sa mearga la mare fie in Romania, fie in Bulgaria. Prețurile pentru…

- Cresc preturile la cazare pe litoralul romanesc, dupa ce programul "Litoralul pentru toti" s-a incheiat. Tarifurile pentru o noapte de cazare s-au majorat in medie cu 30-. Programul "Litoralul pentru toti" era acel program destinat romanilor cu venituri mai mici care puteau sa vina pe litoral cu tarifuri…

- In ciuda scumpirilor și a ofertelor atractive de la bulgari, litoralul romanesc ramane o varianta pentru mulți dintre romanii care iși planifica deja concediile. Prețurile variaza de la o stațiune la alta, dar per total sunt mai ridicate comparativ cu anul trecut, pe fondul valului de scumpiri generale…