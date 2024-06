Stiri pe aceeasi tema

- A inceput razboiul Saga vs. Neversea! Doua dintre festivalurile cu bugete de zeci de milioane de euro se desfașoara intre aceleași zile Daca pana acum evenimentele au fost distribuite la distanța unul fața de celalalt, surpriza, doua din cele mai populare au decis sa se lupte pe același public. Intr-o…

- Un detașament al Bazei 71 Aeriana format din personal navigant și tehnic al Escadrilei 713 Elicoptere SOCAT, participa la Cursul aplicativ APROC24 in Spania, in perioada 17-28 iunie 2024. Dupa un zbor de peste 3000 km, colegii noștri au inceput pregatirea teoretica și practica alaturi de militari și…

- O noapte de cazare pe litoralul romanesc in acest an va costa aproximativ 500 de lei, iar cele mai populare destinatii de la Marea Neagra sunt Eforie Nord si Mamaia. «Preturile din aceasta vara nu difera cu mult fata de cele din aceeasi perioada a anului trecut, putem vorbi despre o stagnare a tarifelor…

- Turiștii romani se pregatesc pentru debutul sezonului de vara, mai ales dupa o perioada cu temperaturi schimbatoare. Potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro, aceștia au inceput deja sa rezerve cazarea pentru concediul din perioada iunie – august, un stimul important pentru ei fiind și faptul…

- Astazi incepe GRILLFEST, cel mai mare festival de barbeque din Europa, ce revoluționeaza cultura barbeque din Romania! Peste 50.000 de participanți sunt așteptați pe 10, 11 și 12 mai la Lagoo Snagov, unde se vor intalni cu 200 de chefi din 10 țari. “Pe parcursul celor 3 zile, vizitatorii vor avea parte…

- Una dintre cele mai mari operatiuni de desant aerian din Europa dupa al Doilea Razboi Mondial, cu implicarea a aproximativ 2.000 de parasutisti, va avea loc in cadrul exercitiului multinational SWIFT RESPONSE 24, care se va desfasura in perioada 5 - 24 mai, anunta Ministerul Apararii Nationale.

- Legumicultorii din Olt au recoltat primele tomate din producția acestui an, iar prețurile la poarta fermei pornesc de la circa 25 lei/kg, dat fiind faptul ca ele se incadreaza la categoria trufandale. Pe piața din marile orașe kilogramul de tomate trece și de 40 lei. Abia in mai, cand oferta va crește,…

- Cea de-a doua ediție Grillfest are loc in perioada 10-12 mai la Lagoo Snagov Grillfest, cel mai mare festival de barbeque din Europa, revoluționeaza cultura barbeque din Romania! Anul acesta, Grillfest are loc in perioada 10-12 mai la Lagoo Snagov, unde, pe o suprafața de peste 100.000 m², cei 50.000…