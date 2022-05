Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Aeroportului Timisoara, semnarea contractului pentru construirea Terminalului de plecari externe a Aeroportului Timisoara, a fost amanata. ”Conferinta de presa anuntata pentru maine, 8 Aprilie 2022, ora 12.00, nu va mai avea loc. Ieri, 6 aprilie 2022, la…

- Dan Vilceanu a anunțat miercuri, intr-o conferința de presa, ca și-a dat demisia din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. „In urma cu aproximativ o ora, dupa finalul ședinței de Guvern, mi-am inaintat demisia premierului Nicolae Ciuca. Am hotarat sa susțin aceasta conferința…

- Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului va gazdui conferința de istorie a modei ”Epoca marii frumuseți: Moda vestimentara din 1880-1914”, sambata, 19 martie 2022, de la ora 12.00. Lectorul Raluca Partenie va explica evoluția modei vestimentare urbane, de tip occidental, din perioada supranumita La Belle…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca astazi, la Bucuresti, a avut primele discuții cu privire la finalizarea lucrarilor la magistrala de gaz metan Pojorata-Vatra Dornei. „La un moment dat a fost un mic blocaj care a fost depașit printr-o Hotarare de Guvern. La aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte de a vorbi acum, ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca starea de alerta va inceta marti, 8 martie 2022. Nu o spunem noi, ci avocatul Adrian Toni Neacsu (foto), intr-un mesaj publicat pe Facebook dupa anuntul lui…

- Romania TV și Realitatea au titrat dimineața ca exista un soldat roman mort in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Situația tensionata și neclara a luptelor din Ucraina, unde parțile iși revendica, pe rand, succese teritoriale sau victime majore provocate celuilalt a adus și prima știre legata de ”un…

- SNGN Romgaz SA a afisat un profit net preliminat in valoare de 1,90 miliarde lei pentru anul 2021, in crestere cu 52% comparativ cu anul precedent, si o cifra de afaceri de 5,85 miliarde lei, in urcare cu 43,63%, potrivit Raportului Anual Consolidat Preliminar transmis vineri Bursei de la Bucuresti.…

- News.ro: Explicati-mi de unde vine problema societatii de termoficare (Colterm) din Timisoara. Dominic Fritz: Eu am fost primar si iarna trecuta. Am avut o iarna dificila. Am inceput niste demersuri de retehnologizare, de a curata datorii. Ce datorii avea Colterm cand ati devenit primar? Avea peste…