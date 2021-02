Ziua Indragostiților crește, de obicei, rezervarile in comparație cu alte luni ale anului, susțin hotelierii. Fie ca vor sa sarbatoreasca Valentine’s Day sau Dragobetele, romanii cauta in aceasta perioada unitațile de cazare cu ciubar, conform rezervarilor efectuate de platforma Travelminit.ro. Cele mai solicitate destinații pentru luna februarie sunt cabanele din zona montana situate in apropierea partiilor de ski sau de saniuș, pentru care interesul romanilor s-a dublat fața de aceeași perioada a anului trecut. Deși nu sarbatoresc in mod tradițional ziua de Valentine’s Day, anul acesta focusul…