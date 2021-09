Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babes-Bolyai, prin Scoala de Stiinte Sociale a UBB si prin intermediul unei echipe de sase cercetatori ai Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, a realizat, cu trei saptamani inaintea inceperii anului universitar 2021-2022, o previziune a ratei de incidenta a cazurilor…

- Cercetatorii UBB Cluj au facut o previziune a cazurilor de COVID cu trei saptamani inainte de inceperea anului universitar 2021-2022, iar, in cel mai realist scenariu, vom avea in municipiu 6,1 cazuri la mie, in data de 27 septembrie.Universitatea Babeș-Bolyai, prin Școala de Științe Sociale a UBB și…

- Profesorul Razvan Cherecheș, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avertizeaza ca este foarte posibil ca autoritațile sa impuna din nou restricții din aceasta toamna, in condițiile in care numarul cazurilor Covid-19 vor crește in urma raspandirii variantei Delta. Expertul in sanatate publica…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a postat scrisoarea emotionanta catre cei nevaccinati a unei femei din SUA, care si-a pierdut sotul din cauza COVID, dupa ce a stat in coma mai bine de trei saptamani, informeaza Mediafax . Razvan…

- Guvernul italian, stat pe teritoriul caruia se afla un numar semnificativ de romani, a luat o decizie importanta, in contextul luptei ce se duce contra COVID-19. Și anume s-a aflat ca se va introduce, din 6 august, un ”permis de sanatate” obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum restaurantele…

- Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, susține ca persoanele vaccinate nu au de ce sa se ingrijoreze in privinta variantei Delta a coronavirusului SARS-CoV-2, informeaza Europa FM . Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș considera ca valul 4 al pandemiei de…

- In perioada 25-27 iunie, ANOSR a participat la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, organizata la Cluj-Napoca de Universitatea Babeș-Bolyai, aducand in discuție și prezentand perspectiva studenților pentru numeroase subiecte relevante din invațamantul superior. Una dintre teme discutate s-a…

- Studentii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca care folosesc caminele și pe perioada verii trebuie sa se vaccineze anti-coronavirus. „Aceasta decizie, luata in spiritul autonomiei universitare, prin analogie cu reglementari similare din alte domenii, este necesara pentru a nu crea premisele…