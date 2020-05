Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la constatarea si solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei - Senat, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- "Avand in vedere ca articolul 69 alin.(2) din Constitutie consacra nulitatea mandatului imperativ al deputatilor si senatorilor si interzice orice ingerinte in activitatea acestora care ar veni din partea altor autoritati, niciunui membru al Parlamentului nu ii poate fi impusa o anumita conduita…

- Cazanciuc cere judecatorilor CCR sa constate un conflict juridic de natura constituționala intre Parlamentul Romaniei – Senat, pe de o parte și Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pe de alta parte, si ii acuza pe procurori de incalcarea separatiei puterilor…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a formulat o sesizare la Curtea Constitutionala cu privire la constatarea si solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala Vicepreședintele cu atribuții de președinte al Senatului, Robert-Marius Cazanciuc, a sesizat Curtea Constituționala…

- Doua asistente din cadrul Secției de Chirurgie din Corpul A al Spitalului Județean de Urgența Braila s-ar fi batut in urma cu o luna de zile. Asistenta care a fost victima in acest caz ar fi fost ulterior amenințata de catre asistentul șef de secție. "Am niște informații ca Secția de Chirurgie…

- El a fost condamnat in data de 5.11.2019 la o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare, in regim de detenție „Respinge, ca inadmisibila, cererea de recurs in casatie formulata de recurentul inculpat Kedves Emeric impotriva deciziei penale nr. 484/A din 05 noiembrie 2019, pronunțate de Curtea de Apel…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Public a finalizat, la data de 7 aprilie 2020,procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, amanarea analizarii propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa…