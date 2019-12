Stiri pe aceeasi tema

- PSD va contesta la Curtea Constituționala doua legi pe care Guvernul și-a asumat raspunderea în Parlament. Este vorba de actele normative privind prorogarea termenului privind intrarea în magistratura și transportul elevilor. „Legile sunt într-o forma înaintata…

- Camera Deputaților și Senatul se reunesc, joi, în plen de reunit, începând cu ora 12.00 în trei ședințe succesive, pentru cele trei proiecte pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea - modificarea legilor Justiției, abrogarea OUG 51 și legea plafoanelor bugetare. Conform…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul evalueaza si posibilitatea sa isi asume raspunderea pe proiectul legii bugetului, in cazul in care exista riscul ca bugetul sa nu poata fi adopta pana la finalul anului.

- PSD renunta la motiunea de cenzura PSD renunta deocamdata la motiunea de cenzura, preferând sa astepte sa vada exact pe ce legi îsi va asuma raspunderea Guvernul. Presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, a anuntat dupa sedinta conducerii partidului ca PSD va…

- ​Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, dupa reuniunea conducerii PSD, ca partidul va sesiza Curtea Constituționala daca Guvernul își va asuma raspunderea pe legi similare cu proiecte aflate în dezbatere în Parlament.”Este neconstituțional sa…

- PSD e pregatit sa sesizeze un conflict de neconstituționalitate inainte de a depune o eventuala moțiune de cenzura, a afirmat duminica, Marcel Ciolacu. El atrage atenția Guvernul PNL ca acționeaza neconstituțional cand anunța ca iși va asuma raspunderea pe proiecte de legi importante.„Din…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…