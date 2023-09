Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania (MCV) arata ca tara noastra a raspuns eficient disfunctionalitatilor existente in sistemul judiciar. „Ridicarea MCV ne arata ca eforturile noastre, accelerate in ultimii ani, nu au fost…

- Inchiderea oficiala a Mecanismului de Cooperare și Verificare reprezinta un pas important pentru Romania și redeschide calea negocierilor pentru aderarea noastra la spațiul Schengen, susține europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta puncteaza ca Romania trebuie sa joace dur."In prezent, nu mai exista…

- ”Acest eveniment se desfasoara intr-un moment istoric pentru democratia noastra si pentru intregul sistem judiciar din Romania, anume ridicarea oficiala a Mecanismului de Cooperare si Verificare, si ma alatur tuturor celor care v-au multumit pentru efortul depus pentru intreaga activitate derulata in…

- Astazi, Comisia Europeana a formalizat decizia politica luata in 2022 privind ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in domeniul Justitiei, pe baza ultimului Raport pozitiv MCV obtinut in decembrie 2022.Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, lectia acestei experiente, care…

- Romania are șanse sa scape de MCV, mecanism menit sa verifice modificarile din justiție, mai ales in statele in care Comisia Europeana nu are incredere in sistem. Comisia Europeana a recomandat in raportul din 22 noiembrie 22 ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, 15 septembrie ca inchiderea Mecanismului de Cooperare și Verificare pe justiție pentru Romania, dupa 15 ani, este „o mare reușita”, pentru care „s-a lucrat mult și intens”.„O zi foarte buna pentru Romania astazi. Probabil ați aflat, este oficial, MCV s-a…

- Comisia Europeana a recomandat in raportul din 22 noiembrie 22 ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei. Dupa 15 ani de monitorizari, raportul Executivului UE este pozitiv.De acum inainte, Comisia nu va mai monitoriza sau raporta cu privire la Romania in cadrul MCV,…

- Aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen bate pasul pe loc și chiar daca poziția Austriei fața de Romania nu mai este atat de contondenta, o alta problema s-a ivit și blocheaza aderarea.La Guvern a ajuns informația conform careia problema cea mare este in Bulgaria. Țara vecina are inca…