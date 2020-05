Cazanciuc: Statul să negocieze condiţii mai bune pentru muncitorii români din străinătate Robert Cazanciuc, presedinte interimar al Senatului, considera ca solidaritatea muncitorilor romani care lucreaza in strainatate trebuie sa devina "o realitate", iar statul roman sa negocieze, prin acorduri cu alte tari, conditii mai bune pentru cei care aleg sa munceasca peste hotare. "La 1 Mai 2020, Solidaritatea, asa cum a fost cunoscuta initial in Romania sarbatoarea muncitorilor, trebuie sa devina urgent o realitate pentru miile de muncitori romani imbarcati in avioane si dusi sa lucreze campurile unde ziua de munca inseamna 12 ore pe zi, sapte zile din sapte, asa cum se intampla acum doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant" prezentata de Victor Ciutacu, Marcel Ciolacu a afirmat ca avea "alte asteptari de la presedintele Romaniei". "Este un atac politic. Aveam alte asteptari de la presedintele Romaniei. Sunt niste intrebari. Aceasta lege a trecut de o luna si 10 zile. In…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj muncitorilor sezonieri romani care pleaca in strainatate. Potrivit sefului Guvernului, sunt doua modalitati de plecare la munca in strainatate: prin intermediul unor agentii de plasare a fortei de munca si prin relatiile stabilite anterior intre…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis un mesaj clar muncitorilor sezonieri romani care pleaca in strainatate.Ludovic Orban a declarat ca sunt doua modalitati de plecare la munca in strainatate: prin intermediul unor agentii de plasare a fortei de munca si prin relatiile stabilite anterior intre angajatori…

- Avocatul Poporului vorbeste despre situatia exceptionala din acest moment si masurile de distantare sociala care nu par a fi respectate acolo unde lucreaza muncitorii romani. "Traim vremuri exceptionale in care trebuie sa dam dovada de solidaritate si sprijin si, ca atare, va solicit ajutorul in vederea…

- In plina pandemie, sute de romani au plecat sa lucreze in agricultura, in Germania. Presa germana scrie ca fermierii sunt recunoscatori ca datorita muncitorilor romani nu-și vor pierde recoltele. Sociologul Alexandra Voivozeanu prezinta pentru publicul Libertatea cine sunt oamenii din spatele cifrelor.“Fara…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri inapoi in strainatate este o ”imbecilitate” și considera ca aceștia ar trebui pastrați in țara sa munceasca in agricultura din Romania. Decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri din…

- și 25 de frigidere pentru a sprijini lupta impotriva Coronavirus Compania Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, sprijina lupta impotriva crizei generate de Coronavirus și doneaza pentru spitalele din Romania și pentru cadrele medicale din prima linie 50 de mașini de spalat rufe cu uscator…

- Doar 18% dintre muncitorii din fabricile din Romania se declara nemultumiti de locul de munca, in timp ce in randul inginerilor, procentul scade la doar 9%. In timp, 42% se declara multumiti si foarte multumiti de beneficiile salariale si 66% dintre acestia sustin ca atmosfera de la locul de munca…