Cazanciuc: Salariul minim pe economie - măsura sărăciei sau bogăţiei unui popor Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, considera ca salariul minim "este masura saraciei sau bogatiei unui popor", precizand ca pentru asigurarea unui nivel de trai bun pentru romani este nevoie de "guvernanti priceputi, pe care Romania nu-i are in prezent". "Nu trebuie sa fii economist ca sa te preocupe valoarea salariului minim pe economie. Salariul minim este masura saraciei sau bogatiei unui popor, a priceperii sau nepriceperii guvernantilor. Salariul minim pe economie este valoarea cea mai mica a salariului pe care legea permite angajatorilor sa o acorde unui salariat. Primele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

