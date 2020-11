Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele Aliantei USR PLUS Dan Barna a facut un apel, miercuri, catre toate partidele sa voteze in sedinta de plen a Senatului initiativa "Fara penali", sustinand ca este o sansa unica pentru organizarea referendumului odata cu alegerile din 6 decembrie. "Este o zi istorica astazi pentru Romania.…

- ​Liderul USR, Dan Barna, a facut apel la șefii partidelor parlamentare sa-și trimita senatorii sa voteze inițiativa „Fara penali” care se afla pe ordinea de zi a Camerei superioare. Daca va primi unda verde, referendumul pentru revizuirea Constituției în acest sens ar putea avea loc…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca liberalii vor vota "pentru” initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice”, daca va ajunge la vot miercuri, chiar daca proiectul nu are raport din cauza PSD. Ea anunța însa ca parlamentarii liberali vor boicota ședința…

- "Poate fi discutata in plen și fara un raport, nu este o problema. Decizia a fost unanima a liderilor de a discuta acest proiect și fara raport. Bineințeles ca se poate și vota. Parlamentarii PSD vor fi astazi prezenți la vot. Dupa cum știți, PSD are in prezent la grupul senatorial 59 de membri.…

- Robert Cazanciuc, presedintele interimar al Senatului, a anuntat ca pe ordinea de zi a Senatului va fi discutata initiativa „Fara penali in functii publice”, fiind necesare 90 de voturi pentru a trece de acest for.

- Senatul are inscrisa pe ordinea de zi a plenului de miercuri, care va incepe la ora 14.00, initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”, sub rezerva primirii raportului pe acest proiect, conform site-ului institutiei. Anterior, la ora 9.00 este programata o sedinta a Comiterului liderilor…

- Comisia pentru constitutionalitate si cea juridica au marti pe ordinea de zi, de la ora 10.00, pentru a da un raport, privind initiativa „Fara penali in functii publice”, conform site-ului Senatului.Citește și: DEMISIE de rasunet in PSD: senatorul Liviu Pop iși anunța ieșirea din partid…

- "Am verificat cvorumul prin semnatura. Din pacate, dintr-o prezenta necesara de 68 de senatori, pana in acest moment sunt inregistrate 62 de prezente. In aceste conditii, nu-mi ramane decat sa constat ca nu avem cvorum si ca aceasta sedinta nu poate fi legal constituita. Multumesc foarte mult pentru…