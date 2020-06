Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat luni ca procedura pentru nominalizarea unui presedinte plin al Senatului se va declansa atunci cand senatorii se vor "reuni fizic, in deplina siguranta sanitara".Intrebat, inainte de inceperea Comitetului Executiv National al PSD, cand se va declansa…

- PSD, PNL si ALDE au depus in Parlament proiectul de lege care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali pana la 1 noiembrie si stabilirea datei alegerilor locale de catre Legislativ, prin lege organica, asa cum ceruse CCR-ul. Proiectul de lege rezultat in urma negocierilor dintre partide va intra…

- Senatorul independent Adrian Țuțuianu a solicitat, miercuri, in plen, convocarea Senatului in procedura obișnuita de lucru, nu in sistem de audioconferința. „Suntem la peste 100 de zile de cand...

- Audierea are ca tema modul in care Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale au gestionat deplasarea unor lucratori romani in strainatate, in contextul pandemiei de COVID-19, se mentioneaza pe site-ul Senatului. Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc va asigura cu titlu interimar conducerea Senatului dupa ce Titus Corlatean, si el tot interimar, si-a anuntat retragerea din functie.Potrivit lui Cazanciuc, Corlatean a anuntat in sedinta Biroului Permanent ca renunta la functia de presedinte al Senatului din…

