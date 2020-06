Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, afirma ca "in numai 6 luni guvernul Orban a emis cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata", recent fiind publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu numarul 100. "La 25 iunie 2019, Ludovic…

- Decizie a CCR privind izolarea la domiciliu si carantinarea Foto: MApN Curtea Constituționala a decis ca izolarea la domiciliu, carantina și internarea nu pot fi impuse doar în baza unui ordin de ministru, chiar daca persoanele vizate sunt infectate cu noul coronavirus. Judecatorii…

- PSD raspunde la atacul presedintelui Iohannis, care i-a acuzat pe social-democrati de iresponsabilitate pentru ca ar vrea sa demita Guvernul Orban in plina pandemie. Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, afirma ca Iohannis nu ar mai trebui sa se adreseze natiunii de la Cotroceni,…

- Senatul va dezbate marti, in regim de urgenta, in comisii si in plen, proiectul de lege initiat de Guvern, care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in starea de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta.Senatul este prima Camera sesizata,…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a calificat, miercuri, drept „previzibila” solutia Curtii Constitutionale in privinta Ordonantei de Urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta, adaugand ca in perioada urmatoare…

- Marcel Ciolacu a facut aceasta precizare la dezbaterea proiectului UDMR de modificare a Codului administrativ, care prevede si obligativitatea oficializarii, in anumite situatii, a limbilor minoritatilor nationale in administratia publica locala."Eu consider ca acest derapaj este evident,…

- PSD nu e de acord cu adoptarea in Parlament a unui proiect de lege pentru impozitarea pensiilor speciale si cere Guvernului Ludovic Orban sa dea Ordonanta de Urgenta pentru a redirectiona banii imediat catre sanatate. "Dupa ce PSD a anunțat ca va impozita drastic TOATE pensiile speciale, am vazut cu…