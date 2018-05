Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a declarat, miercuri, ca decizia CCR in privința conflictului instituțional era ”previzibila”, afirmand ca ”poate intervine un gest de onoare” din partea Laurei Codruța Kovesi de a demisiona.”Decizia Curții era previzibila dupa decizia…

- "Ce face Curtea Constitutionala? Sa intareasca pozitia Executivului, a ministrului Justitiei in ceea ce priveste relatia institutionala intre ministrul Justitiei si Ministerul Public. CCR reglementeaza ca Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului si presedintele are un rol solemn…

- CCR a stabilit ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre presedintele Klaus Iohannis si Guvern, dupa ce seful statului a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. CCR a dat dreptate Guvernului, deci Iohannis ar putea fi obligat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Pitesti, ca nu vrea sa-si exprime parerea cu privire la un eventual conflict de natura contitutionala intre Guvern si presedinte dupa ce Klaus Iohannis a refuzat propunerea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc, presedintele Comisiei juridice, a apreciat marti ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este o decizie politica, mentionand ca ministrul Justitiei a argumentat "destul de bine" solicitarea de revocare si ca "spiritul legii…

- O noua teorie care vizeaza modul in care președintele Klaus Iohannis va reacționa privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost lansata recent. Reamintim ca, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma și inregistrarile aparute in presa cu atmosfera de la DNA Ploiesti,…

- "M-am ferit tot timpul sa spun eu Curtii Constitutionale cum sa judece si sa spun dupa ce a decis ceva Curtea sa spun eu cum trebuia sa judece. Dar deciziile CCR trebuie sa fie respectate de toti, in primul rand de cel care prin Constitutie este garantul respectarii Constitutiei", a declarat Liviu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Tudorel Toader a precizat ca deocamdata asteapta motivarea avizului negativ dat de…