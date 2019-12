Cazanciuc, despre asumarea răspunderii Guvernului pe unele aspecte din legile Justiţiei: E o insultă Vicepresedintele Senatului Robert Cazanciuc considera ca prin asumarea raspunderii de catre Guvern pe unele prevederi din legile Justitiei avem de-a face "cu o insulta, o sfidare la adresa Parlamentului si la adresa romanilor".



"Nu este un absurd, e o insulta, pur si simplu, la adresa Parlamentului, la adresa poporului roman. Am incercat sa explic la nivelul Biroului permanent astazi ca aceste proiecte de lege din asumarea raspunderii pe pachetul de Justitie au ramas practic fara obiect. Noi am decis in Comisia juridica de ieri sa prorogam termenul referitor la pensionarea anticipata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

