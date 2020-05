Camera Deputatilor va constata, saptamana viitoare, paralelism cu textul Codului Administrativ in vigoare si va respinge initiativa legislativa potrivit careia autoritatile locale sunt obligate sa foloseasca limba unei minoritati in localitatile in care aceasta are 20% din populatie, a afirmat duminica presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc. "Am primit, incepand de ieri, numeroase intrebari despre o initiativa UDMR, care a trecut recent in mod tacit de Senat, si prin care autoritatile locale ar fi obligate, mai nou, sa foloseasca limba unei minoritati in localitatile in care aceasta…