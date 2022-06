Stiri pe aceeasi tema

- In vederea fluidizarii traficului și reducerea riscului producerii unor accidente de circulație in zona, Comisia de sistematizare a circulației a avizat, in ședința din 26 aprilie 2022, noi reglementari rutiere pe Aleea Voinicilor. Astfel, de astazi, 10 iunie 2022, circulația rutiera a fost reorganizata,…

- ”Gary Gensler, din iunie anul trecut presedinte al SEC (autoritatea de reglementare a pietei bursiere din SUA) a lucrat anterior atat in cadrul Goldman Sachs sau CFTC (supraveghere pentru pietele la termen, de materii prime si alte instrumente), cat si in mediul academic, fiind profesor la MIT, unde…

- Turiștii europeni și americani au in plan sa cheltuiasca mai mult pe calatorii decat in perioada pre-pandemica. In același timp, turismul in Asia este afectat puternic de impactul restricțiilor din China. Nevoia de a ieși din spațiul deja prea familiar al locuinței, cu rol deseori și de birou, se adauga…

- Prețurile cerealelor se mențin la niveluri foarte ridicate in raport cu media istorica. Printre factori se numara seceta și agresiunea Rusiei in Ucraina, explica Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. In Europa, pe bursa franceza, graul a ajuns, ieri, la 431,75 EUR/tona, aproape…

- Nofe Isah, un tanar in varsta de 25 de ani din Nigeria, investește in criptomonede din ianuarie. Saptamana trecuta, ea și-a pierdut toate economiile de 5.000 de dolari, deoarece criptomoneda luna aproape ca s-a evaporat, noteaza Reuters. Isah, un ofițer administrativ, care este șomera, a jurat ca nu…

- Dolarul american ar putea ramane in atenția investitorilor ca „port de refugiu” financiar sigur, pe termen mediu, deși sunt posibile corecții tehnice, avertizeaza Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. Dolarul american s-a apreciat accentuat, nu doar fața de Euro, ci și fața de…

- Lichiditatea este lubrifiantul esențial pentru rotițele mașinariei financiare și asta s-a vazut o data in plus pe fondul razboiului din Ucraina.China intenționeaza sa promoveze utilizarea internaționala a yuanului digital, ceea ce ar putea duce la diminuarea ponderii dolarului american in cadrul tranzacțiilor…