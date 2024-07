Stiri pe aceeasi tema

- RISC de pene de curent in creștere in Romania, din cauza CANICULEI. Ce spune Ministrul Energiei RISC de pene de curent in creștere in Romania, din cauza CANICULEI. Ce spune Ministrul Energiei Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat joi ca fenomenele meteorologice, precum furtunile și canicula,…

- Joi, 11 iulie, un incendiu a izbucnit in Catedrala din Rouen. Rețeaua a fost inundata cu inregistrari video in legatura cu acest caz. Primarul orașului Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a declarat ca inca nu a fost stabilita cauza incendiului. "Incendiu pe turla catedralei din Rouen. Cauza incendiului…

- "Temperaturile ridicate, instabilitatea atmosferica, incendiile de vegetație și furtunile afecteaza transportul feroviar de calatori. Clima se schimba, iar temperatura este mai ridicata decat cea pentru care a fost proiectat materialul rulant din Romania. Aceasta este o provocare cu care se confrunta…

- Calendarul prezidențialelor isca tensiuni uriașe in Coaliție. Liberalii continua sa refuze varianta organizarii alegerilor in septembrie, așa ca au venit cu o noua propunere: final de octombrie și inceput de noiembrie. De cealalta parte, social-democrații nu renunța nici ei și spun ca decizia scrutinului…

- Astazi au fost dezvaluite rezultatele autopsiei in cazul Raisei, fetița de doi ani din Dolj, gasita fara suflare saptamana trecuta. La ce concluzii au ajuns medicii in cazul care a șocat Romania.

- Un accident aviatic s-a produs in urma cu puțin timp, la Buzau. Un avion AN-2 s-a prabușit pe Aerodromul Spataru. Din primele informații, aeronava de mici dimensiuni a fost scoasa din uz de mai bine de 10 ani, insa era utilizata pentru zborurile de antrenament ale parașutiștilor. Nu sunt victime. Cel…

- A lucrat la coloana sonora a documentarelor „Flavours of Romania” și „Wild Carpathia”, realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley. La 1 mai 2021 a lansat albumul „Valahia in Demol”, iar la 1 mai 2023 a lansat albumul „Drum pavat cu bolovani” ce deține un mic record de vanzari (1.000 de exemplare…

- Aceștia susțin ca cei mai mulți pacienți sufera de cancer pulmonar și se prezinta la spital cu forme avansate ale bolii.Cauza principala a acestui tip de cancer este expunerea constanta intr-un mediu poluat. Specialiștii spun ca nu doar Romania se afla in aceasta situație.La nivel european autoritațile…