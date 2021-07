Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Nigeria a facut apel și cere ingaduința din partea instanței care l-a trimis la inchisoare, pe motiv ca cei 17 membri ai familiei sale depind de el, potrivit presei locale . In Romania, in 2018, peste 13.000 de copii aveau cel puțin un parinte in inchisoare. Amuda Usman, un pastor in…

- Oameni inarmati au atacat in noaptea de duminica spre luni internatul unui liceu din statul Kaduna, in nord-vestul Nigeriei, rapind 140 de liceeni, cel mai probabil pentru a obtine o rascumparare, a declarat un responsabil al institutiei, relateaza AFP. In total, 165 de liceeni dormeau in…

- Mai mulți barbați inarmați au rapit cel puțin opt persoane dintr-un spital din nord-vestul Nigeriei, printre care copii mici și asistenți medicali, informeaza Digi24 . Atacul, care a avut loc la Centrul Național pentru Tuberculoza și Lepra din Zaria, se adauga valului recent de rapiri din școli și universitați…

- Un numar mare de copii au fost rapiti de indivizi inarmati de la o scoala coranica din zona de centru-nord a Nigeriei, tara in care rapirile in masa sunt in crestere, au raportat duminica autoritatile si locuitorii, noteaza AFP. "Un numar inca incert de elevi la scoala islamica Salihu Tanko au fost…

