- "In dosarul la care faceti referire, aflat pe rolul Serviciului teritorial Iasi, se efectueaza acte de urmarire penala in rem (fata de fapta) iar, in acest moment, alte date nu pot fi comunicate public deoarece informatiilor le sunt incidente art. 12 alin.1 lit. e) si f) din Legea 544/2001", a transmis…

- In emisiunea de astazi poposim acasa la rușii lipoveni din Braila, mai exact in incinta sediului cultural al Comunitații din cartierul Pisc, de pe strada Alexandru Davila, Numarul 13. Dialogam cu domnul Pavel Tudose, originar din Targu Frumos, Iași, iar de peste 15 ani este membru marcant al comunitații…

- Mica Oprea, considerata „doamna de fier” a administrației in Bistrița-Nasaud, este una dintre puținele femei care se poate lauda cu nu mai puțin de 35 de ani de experiența in administrație. A fost inclusiv subprefect, consilier guvernamental și secretar general al județului. A ajuns la Bistrița in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o atentionare nowcasting Cod galben de ceata valabila in orele urmatoare in patru judete din Moldova, informeaza Agerpres. In judetele Bacau (Filipesti, Rosiori), Neamt (Roman, Sabaoani, Tamaseni, Cordun, Horia, Doljesti, Ion Creanga, Sagna,…

- Mioara Achelariței, o romanca in varsta de 33 de ani, a fost aleasa la sfarșitul lunii ianuarie 2021 pentru postul de psiholog in cadrul secției de poliție centrala din Caen, Franța. Psiholog clinician și psiho-criminolog, conaționala noastra este originara din Iași, Romania. Rolul sau in noua funcție…

- Un caz de-a dreptul uluitor a fost inregistrat la Iași! O femeie și-a dat in judecata propriul partener de viața, incercand sa-l oblige astfel sa doarma in alta camera a casei lor. Motivul este unul absolut incredibil!

- La mai bine de doua luni de cand un barbat din comuna Costuleni, judetul Iași, a fost declarat mort, acesta cere instanței acum sa admita ca e viu Barbatul care fusese dat disparut de rude și recunoscut de o nepoata ca fiind cadavrul unui alt barbat care a murit inecat a revenit acasa inainte de Craciun…