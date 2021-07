Caz uluitor: mușcat de un șobolan, în centrul Capitalei! S-a ajuns la o situație șocanta, chiar in centrul Bucureștilor, in plin an 2021! In ultima perioada s-a tot vorbit despre suparatoarea problema a gunoaielor din sectorul 1. Problema care, dincolo de aspectul vizual deranjant, dar și de cel olfactiv, poate avea și riscuri la adresa sanatații oamenilor, mai ales ca e vara, iar temperaturile […] The post Caz uluitor: mușcat de un șobolan, in centrul Capitalei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un tanar de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan chiar in centrul Capitalei. Totul s-a intamplat in Piața Romana. Cu toate ca a fost incalțat cu șosete și papuci, șobolanul a reușit sa-i provoace rani. Tanar mușcat de șobolan in centrul Bucureștiului Incidentul a avut loc marți, in jurul orei 19, in…

- Un barbat din Capitala a ajuns la Institutul de Boli Infectioase muscat de un sobolan. El se afla pe o strada din centrul Capitalei. I-a fost administrat tratament si vaccin anti-rabic. Medicul Adrian Marinescu a explicat la Digi24 ce trebuie sa faca cei care se confrunta cu o astfel de situație.

- Un barbat de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in centrul Capitalei. Incidentul s-a petrecut in apropierea parcului Gradina Icoanei, in jurul orei 19.00, transmite antena3. Acesta a sunat la 112 și a...

