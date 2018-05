Caz uluitor în Slatina! Un şofer de la ambulanţă, acuzat de pedofilie Un sofer de la o firma de ambulanta privata care transporta bolnavii ce au nevoie de dializa a fost retinut, joi, fiind acuzat de pedofilie. O copila de 12 ani a marturisit in fata anchetatorilor ca un barbat pe care il cunostea din vedere i-a facut propuneri indecente. Mama fetei a sunat imediat la Politie. […] The post Caz uluitor in Slatina! Un sofer de la ambulanta, acuzat de pedofilie appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

