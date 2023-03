Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a nascut in toaleta unui magazin din Neamt. Desi mai are cinci copii, nu stia ca este insarcinata, dupa cum le-a declarat cadrelor de la Ambulanta, venite sa-i acorde primul-ajutor.

- Caz ieșit din comun in Piatra-Neamț. O femeie in varsta de 40 de ani a nascut in toaleta, desi nu stia ca este insarcinata. O gravida in varsta de 40 ani a nascut in toaleta unui magazin alimentar din Piatra-Neamt, iar la sosirea cadrelor medicale a declarat ca nu stia ca este insarcinata, a informat,…

- O femeie din Neamț a trait șocul vieții ei. O simpla vizita la magazin s-a transformat intr-un moment care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Femeia a nascut in baia unui magazin alimentar, insa partea mai surprizatoare este ca nici macar nu știa ca este insarcinata.

- O gravida in varsta de 40 ani a nascut in toaleta unui magazin alimentar din Piatra-Neamt, iar la sosirea cadrelor medicale a declarat ca nu stia ca este insarcinata, a informat, vineri, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt.

- O femeie de 47 de ani, din judetul Giurgiu, a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si a lovit doua eleve. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu a…

- O femeie insarcinata in opt luni a fost lovita, joi seara, de o mașina, pe o trecere de pietoni din Capitala. Șoferul, un cetațean britanic, a fugit de la locul accidentului, fiind prins pe aeroportul din Cluj in timp ce incerca sa iasa din țara. Accidentul a avut loc pe strada Gura Caliței din Sectorul…

- O fata de 14 ani a murit, vineri, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui antrenament de volei, la o sala de sport din Piatra Neamt. Ea a decedat la unitatea medicala unde fusese transportata. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt a anuntat ca politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra…