Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui articol publicat pe blogul din Romania al producatorului de solutii de securitate Eset, echipa de cercetatori au rugat 30 de utilizatori sa introduca 10 parole diferite, atat puternice, cat si slabe, cu ajutorul a patru tastaturi externe obisnuite."Utilizand o camera termica,…

- Institutul Hasso Plattner din Germania a facut cea mai mare donatie catre o universitate din Romania din ultimii 30 de ani, in valoare de 4,2 milioane de euro, bani cu care se vor acorda burse de cercetare pentru crearea de produse inovative la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), a anuntat,…

- Google a fost lovita tare astazi de o decizie a Comisiei Europene, care a amendat compania din Mountain View, California, pentru concurenta neloiala in ceea ce priveste sistemul de operare Android.

- Zsa Zsa, un buldog englezesc in varsta de 9 ani, cu limba atarnand pana la piept, a primit titlul de cel mai urat caine din lume in urma unui concurs de "frumusete" care a avut loc in weekend, in localitatea americana Petaluma din California, informeaza cnn.com, potrivit Mediafax.15 caini…

- Centrul Romano-German de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul Agriculturii din Voiteg in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara si Colegiul de Silvicultura si Agricultura “Casa Verde” din Timisoara…

- Cei zece pacienti vor fi operati prin tehnica Mohs (tehnica cu o rata mare de vindecare) in cadrul Centrului Dr. Leventer, 70% din costurile interventiilor fiind suportate de unitatea medicala. Medici romani care vor face operatiile sunt dr. Mihaela Leventer, Tiberiu Tebeica - medic specialist…

- Un american din Oklahoma, veteran de razboi, a primit diploma de absolvire a liceului la... 91 de ani. Barbatul si-a intrerupt studiile la varsta de 16 ani pentru a lupta in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Mai in gluma, mai in serios, spune ca acum se gandeste sa invete la colegiu. …

- Patru, cele mai bune studente ale Universitații de Stat din Balți ”Alecu Russo” au primit de Bursa Președintelui Parlamentului in valoare de 8 mii de lei pentru rezultate academice remarcabile și poziție civica activa.