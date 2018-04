Stiri pe aceeasi tema

- A vrut sa deschida usa medicilor, insa a cazut fara constiinta. Este vorba de o femeie de 67 de ani din Capitala, care sufera de hipertensiune arteriala. Vazand ca nu deschide usa, medicii de pe ambulanta au cerut ajutorul salvatorilor.

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca intr-o zona din Sectorul 6, unde se efectueaza lucrari a fost gasit un obiect metalic ce pare a fi un obuz, transmite Politia Capitalei. La fata locului s-au deplasat politistii Sectiei 21 care au securizat zona, urmand ca specialistii de la Unitatea…

- Noapte cu ghinion pentru trei tineri din Capitala. Acestia au ajuns la spital dupa ce au intrat cu masina intr-un stalp care sustine linii de troleibuz. Accidentul s-a produs in sectorul Ciocana.

- Asa ceva NU banuiai! E UIMITOR ce se intampla la 24 de ore DUPA o noapte alba Acest articol te va ghida pas cu pas prin experiența lipsei de somn și vei vedea ca, de fapt, somnul nu este o pierdere de timp. Trebuie sa știi ca iți poți antrena creierul sa lucreze cu mai puține ore de somn, daca ai cu…

- A fost o noapte grea pentru drumarii din Capitala. Ninsoarea abundenta și vantul puternic au facut ca deszapezirea bulevardelor sa fie dificila. In anumite zone din oraș, unde utilajele nu au intrat, s-au format troiene din cauza viscolului.

- Un tanar in varsta de 23 de ani a injunghiat mortal un vecin in scara unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Atunci cand politistii au ajuns la fata locului, au descoperit, in apartamentul in care agresorul locuia, si cadavrul iubitei lui in varsta de 24 de ani. Anchetatorii au descoperit…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.