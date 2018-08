Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Mexicul au promis marti ca vor coopera cu state din America Centrala pentru a reuni cat mai curand posibil familii de migranti separate la granita SUA, in contextul in care administratia presedintelui Donald Trump s-a confruntat cu critici asupra acestei masuri, relateaza Reuters.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Calafat au descoperit 26 cetațeni irakieni, care au încercat sa intre ilegal în tara, acestia fiind ascunși, printre textile, în remorca unui TIR, condus de un șofer

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- Japonia a hotarat sa opreasca exercitii de pregarire in vederea unui eventual atac din partea Coreei de Nord, in urma summitului intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, dezvaluir joi agentia Kyodo, scrie Reuters conform News.ro . Un reprezentant guvernamental a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat refuzul Italiei de a primi peste 600 de migranti care se aflau pe nava Aquarius, acuzand guvernul italian de „cinism” si sustinand ca nu isi respecta obligatiile privind dreptul international, scrie Reuters, citat de News.ro.Vorbind in fata jurnalistilor…

- Cancelarul german Angela Merkel pare sa excluda posibilitatea unei relaxari a datoriei italiene, afirmand intr-un interviu acordat unui ziar ca principiul solidaritatii intre membri ai zonei euro nu inseamna ca uniunea isi imparte datoriile, relateaza Reuters conform News.ro . ”Voi aborda Guvernul italian…

- Muntenegru, tara pe teritoriul careia trec din ce in ce mai multi migranti in tentativa de a ajunge in Uniunea Europeana, ia in calcul construirea unui gard din sarma ghimpata la frontiera cu Albania, informeaza Reuters citand un oficial muntenegrean, transmite News.ro.

- Parlamentul de la Teheran a introdus miercuri o rezolutie prin care cere un raspuns 'proportional si reciproc' din partea guvernului dupa ce Statele Unite ale Americii si-au anuntat, marti, retragerea din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 intre Iran si marile puteri, transmite Reuters,…