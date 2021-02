Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi au deschis, vineri, un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa dupa ce un copil de sase luni ar fi murit ca urmare a faptului ca a fost zgaltait in exces, a declarat prim-procurorul Nicoleta Arpinte. Potrivit…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 fac cercetari intr-un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor deschis in urma unei plangeri facute de fiicele a trei femei care erau internate intr-un centru rezidential pentru seniori din Sectorul 6 si care au murit in urma…

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa dupa ce un bebeluș din Suceava a murit, in noaptea de duminica spre luni, in urma scufundarii in cristelnița, la botez. Purtatorul de cuvant al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca bebelușul a murit duminica…

- Procurorii ajunși la fața locului au decis deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce patru paersoane au murit in incedniul izbucnit la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Cercetarile sunt in plina desfașurare.

- Barbatul care a fost impuscat joi de politisti, dupa ce a refuzat sa opreasca masina la semnalele acestora, a decedat. Potrivit medicului Georgiana Lazar de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Mavromati, barbatul de 34 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate la fata…

- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri seara in Șimleu Silvaniei, in urma caruia un copil și-a pierdut viața. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru infracțiunea de ucide din culpa. La data de 9 decembrie a.c., ora 21.15, pe strada Independenței, din Șimleu Silvaniei, un șimleuan de 20…

- Sindicatul Europol a postat pe Facebook un mesaj in care acuza ca mașina unui polițist a fost incendiata, iar acesta a fost cu moartea pentru ca i-a facut dosar unui șofer care a condus baut. ”Acestea sunt consecințele pe care le suporta polițiștii care iși fac treaba. Este realitatea dureroasa din…

- Reprezentanții Sindicatului Europol susțin ca mașina unui polițist din județul Botoșani a fost incendiata, ca pedeapsa dupa ce acesta a intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența...