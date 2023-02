Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 75 de ani s-a ales cu o amenda usturatoare din partea Biroului pentru Protecția Animalelor Braila. Polițiștii au constatat ca cei cinci caini din curtea acestuia nu aveau hrana și apa suficiente, iar proprietarul i-a lasat liberi pe strada in mai multe randuri.

- Iubitorii de animale sunt revoltați, dupa o decizie a Curții de Apel Cluj. 60 de caini de lupta se intorc la „stapanii” lor, cei care i-au folosit in luptele ilegale doar pentru a face un ban de pe urma patrupedelor. Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au luat o hotarare definitiva, intr-un caz privind…

- Sancționați in Austria cu amenzi de zeci de milioane de euro pentru ințelegeri de tip cartel, constructorii de la PORR fac afaceri de miliarde in Romania fara a parea prea deranjați de autoritați. Chiar daca partenerul de infracțiuni este, la randul sau, prezent in țara noastra și este la fel de bine…

- Șase caini de rasa, special antrenați sa pazeasca turmele de oi, au fost otraviți la o stana de pe raza localitații Galșa. Animalele, rasa Kangal, au fost cumparate din Turcia de proprietarul oilor, ca sa le pazeasca de șacali și lupi. Un exemplar costa 2.000 de euro, iar dresajul lor dureaza intre…

- Mona Semeniuc și-a dedicat ultimii zece ani pentru a face un adapost animalelor care i-au dat speranța atunci cand avea cea mai mare nevoie. Invingatoare in lupta cu cancerul, femeia de 63 de ani duce astazi o batalie cu hoții care ii fura constant materialele de construcție pentru padoc, dar și cu…