Caz tragic: O tânără a fost violată, iar tatăl său a fost ucis în propria casă / Agresorul este căutat (VIDEO) Caz tragic in localitatea Corbu. O tanara a fost violata, iar tatal sau a fost ucis in propria casa. Agresorul este cautat de poliție. Tragicul eveniment s-a petrecut joi noapte. In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 04.00, o tanara de 20 de ani a sunat la 112 și a cerut ajutor dupa ce un barbat cu cagula ar fi intrat in casa și ar fi violat-o, iar pe tatal ei l-a injunghiat mortal. Fratele victimei a povestit pentru Ziua de Constanța ca „m-a sunat soția la ora 4 fara 20 și mi-a spus ca a intrat cineva peste ei, a bagat cuțitul in fratele meu și a violat-o pe fata cea mare. Erau foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

