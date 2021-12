Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 29 de ani, ofițer de poliție in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, s-ar fi impușcat in cap cu arma din dotare, in timp ce se afla in propria locuința.

- Politistii din Arges efectueaza, joi dimineata, noua perchezitii intr-un dosar penal privind falsificarea a peste 200 de adeverinte de salariat pentru obtinerea de imprumuturi. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, la descinderi participa politistii Serviciului…

- Politistii au confiscat peste 200 de jucarii contrafacute din Targul de Craciun si au intocmit trei dosare penale comerciantilor, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres. Vineri, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- O femeie din Lupeni, judetul Hunedoara, este acuzata de comiterea infractiunii de camata, dupa ce ar fi acordat 23 de imprumuturi, in suma totala de 84.500 de lei, unei femei din Alba Iulia. Femeia din Lupeni percepea o dobanda de 25% pe luna din valoarea fiecarui imprumut, pana la data restituirii…

- Polițiștii au facut, marți dimineața, mai multe percheziții in Lupeni, județul Hunedoara și una in Alba Iulia, in cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de camata, scrie ziarul Alba24. O femeie este banuita ca a acordat mai multe imprumuturi pentru care ar fi cerut o dobanda de 25%.La data de…

- Un barbat din Alba Iulia este cercetat pentru inselaciune dupa ce ar fi indus in eroare un reprezentant al unei parohii, din judetul Neamt, care i-ar fi platit suma de 28.000 de euro pentru efectuarea unui pelerinaj in Franta, pentru peste 100 de persoane, care nu a mai avut insa loc, fiind refuzata,…

- Patru persoane, printre care trei asistenti medicali, au fost retinute de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, sub acuzația de eliberarea de certificate false de vaccinare impotriva COVID-19, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. In acest dosar au fost vizate un centru…

- Mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut ilegal indemnizatii de sprijin si indemnizatii de crestere a copilului pe baza unor documente false care atestau veniturile. In acest context, marți dimineața au loc 14 percheziții in Prahova. Prejudiciul este estimat la 26.000 de lei. ”La aceasta ora,…