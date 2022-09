Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 26 de ani a murit in drum spre spital, dupa ce s-ar fi intoxicat cu insecticid. Tragedia a avut loc in noaptea zilei de 30 august, in jurul orei 02:35, in localitatea Dubasarii Vechi, din raionul Criuleni.

- Caz șocant in județul Mehedinți, unde un barbat a murit dupa ce a fost sa bea cu un prieten, apoi a intrat in curtea unui vecin și a fost sfașiat de caini.Totul s-a intamplat in satul mehedințean Bobaița, comuna Malovaț. Barbatul in varsta de 55 de ani a suferit numeroase leziuni in zona abdomenului.…

- Un tanar de 24 de ani a murit, joi dimineața, dupa ce mașina in care era a intrat in curtea unei firme și a izbit un stalp. Șoferul și alți doi tineri au fost raniți grav, iar alți 3 pasageri ușor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.765 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 26 au decedat. Intre persoanele decedate este un tanar, cu varsta intre 20 și 29 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un tanar de 19 ani din orașul Liteni și-a gasit sfarșitul in noaptea de miercuri spre joi dupa ce a urcat pe un stalp in timp ce se juca "ascunselea" cu alți amici. Incidentul a fost raportat la poliție, prin intermediul numarului unic de urgența 112, in jurul orei 1.30, chiar de un ...

- O noua victima in cazul tragediei din Sarațeni, județul Mureș. Patru oameni au murit, intre care și primarul localitații cu fiica sa de doar 32 de ani. Cei doi au murit dupa ce au intrat intr-o fosa septica si s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Au intrat in groapa ca sa salveze un consatean care intrase…

- Ofițerul de sector, Samoil Vladislav, din cadrul Inspectoratului de Poliție Basarabeasca a decedat la doar 26 de ani intr-un accident rutier produs, aseara, in aproprierea satului Iordanovca din raionul Basarabeasca. Anunțul tragic a fost facut de Inspectoratul General al Poliției.

- Danuț ar fi trebuit sa implineasca 20 de ani, insa din pacate tanarul a murit intr-un tragic accident rutier ce a avut loc la finalul lunii mai, chiar in ziua in care obținuse permisul auto. Prietenii și iubita nu l-au uitat, iar aceștia au facut un gest sfașietor pentru tanar in ziua in care trebuia…