- UPDATE Conform presei germane, este vorba despre un nigerian de 33 de ani.O femeie si copilul ei au murit, dupa ce au fost injunghiati de catre fostul sot al acesteia intr-o statie de metrou, in centrul orasului german Hamburg, a anuntat politia, relateaza The Associated Press. Atacul…

- Doi tineri in stare de ebrietate au fost la un pas sa fie calcati de metrou, intr-o statie din Londra, dupa ce s-au incaierat si au cazut pe sine. Incidentul a fost filmat, intamplator, de un alt calator.

- Pompierii din Sinaia intervin, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme dezmembrate fiind arse. Circulatia pe DN 1 a fost deviata.

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat. Barbatul a fost prins, in noaptea…