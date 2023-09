Caz tragic în Voluntari: un bărbat s-a aruncat de la etaj. Apartamentul său, cuprins de fum Tragedie raportata marți seara in Voluntari, județul Ilfov. Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat de la etaj. La fața locului au fost chemați și pompierii, intrucat din apartamentul acestuia ieșea fum. Cladirea a fost evacuata. Un barbat din Voluntari a murit dupa ce s-a aruncat de la etaj. Din apartamentul sau ieșea fum Cazul tragic din Ilfov a fost raportat in jurul orei 20.30. Atunci, un barbat a sunat la poliție și a anunțat faptul ca unul dintre vecinii sai s-a aruncat de la etaj și ca din apartamentul acestuia iese fum. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la poliție și ISU. S-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

