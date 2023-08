Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 57 de ani a murit sub peretele unei case care s-a prabușit peste el. Barbatul lucra la renovarea unei locuinț.i din satul Poroinica, comuna Matasaru La fața locului au intervenit Detașamentul Gaești cu 1 autospeciala de intervenție și 1 ambulanța SMURD, Detașamentul Titu cu 1 autospeciala…

- Momente dramatice pentru un barbat de 57 de ani din satul Poroinica, comuna Matasaru! Acesta se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost prins sub zidul unei cladiri, la care s-ar fi efectuat lucrari de renovare. Din fericire, barbatul este conștient. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului…

- Pompierii bihoreni au fost chemați sa intervina in cazul unui incident petrecut in satul Gradinari din comuna Draganești, județul Bihor, unde un barbat a fost... The post A murit in aceasta dimineața, la 47 de ani, prins intre bena unei autobasculante și peretele casei appeared first on Special Arad…

- Caz tragic in județul Vaslui! Un barbat in varsta de 64 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub un mal de pamant. Incidentul tragic a avut loc in comuna Rebricea din judetul Vaslui.

- Sambata, 5 august, pompierii de la stația Negrești a Detașamentului Vaslui au intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospeciala cu un container multirisc (salvare din medii ostile vieții), o autospeciala de stingere (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare/deblocare),…

- Incendiu puternic, vineri dupa-amiaza, in localitatea Matasaru, județul Dambovița. Flacarile au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscata. La fața locului, pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii Detașamentului…

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat.

- Un tanar din satul Blidari, comuna Cobia, s-a aflat la un pas de moarte, vineri dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe care il conducea, pe drumul comunal 112. Accidentul a avut loc in momentul cand barbatul a pierdut controlul direcției de deplasare. Dupa ce a fost extras de sub utilaj…