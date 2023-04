Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Aiud a ajuns in spital, dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce trecea strada printr-un loc nepermis O femeie din Aiud a ajuns in spital dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. Incidentul s-a petrecut miercuri, 29 martie 2023 și a fost…

- O femeie de aproximativ 53 de ani și un barbat de 74 de ani au ajuns astazi la spital, dupa un accident petrecut in zona numita Crucile Herinei, spre Lechința. Mașina a ieșit in camp, fiind serios avariata. La fața locului intervin doua echipaje de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul…

- Un biciclist in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de o mașina. Incidentul a avut loc joi la orele amiezii, pe DN 17, la Vama. Barbatul a incercat sa traverseze drumul intens circulat, iar in timpul acestei manevre a fost lovit de un autoturism marca Citroen, condus de un ...

- Doua persoane au decedat, iar doi copii au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren, luni, pe raza localitatii Prelipca. Potrivit ISU Suceava, persoanele adulte, doua femei cu varste aproximative de 60 si 30 de ani, au ramas incarcerate, inconstiente, cu leziuni foarte…

- Gheorghe Moldovan, 66 de ani, primarul comunei constanțene Albești, a murit duminica, 5 februarie, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de la liziera padurii Comorova, pe raza stațiunii Neptun, scrie publicația Ziua de Constanța . Accidentul s-a petrecut pe DN 39, in jurul orei 11.30, a informat…

- Accident mortal produs duminica, 5 februarie, pe DN 55, la Malu Mare, in județul Dolj, dupa ce o mașina a intrat pe contrasens și a intrat intr-un utilaj de deszapezire. Pasagera din dreapta, soția șoferului, a murit pe loc, transmite Gazeta de Sud , care preia informații oferite de IPJ Dolj. Șoferul,…

- Accidentul a avut loc sambata, 4 februarie, la intrarea in Reșița, dupa ce un copac a cazut peste autoturismul in care copilul se afla impreuna cu familia, informeaza Opinia Timisoarei. Masina care se afla in mers a fost distrusa de copacul rupt de vantul puternic, potrivit sursei citate. Baiatul ranit,…

- O femeie in varsta de 56 de ani, care conducea un autoturism VW, a murit in urma unui accident rutier produs joi, la ieșirea din Campulung Moldovenesc spre Pojorata, mai precis la intersecția DN 17 cu DN 17A, dinspre Sadova.Mașina condusa de femeie, un mic VW Up, care circula dinspre Sadova, a fost…