- Drama fara margini in satul Reciu, comuna Garbova, langa Sebeș, acolo unde un baiețel de numai 10 anișori s-a stins, vineri, 25 mai 2018, la scurt timp dupa ce a suferit un accident cu bicicleta. Din primele informații, micuțul tocmai ieșise din curtea casei cand s-ar fi dezechilibrat. E posibil, potrivit…

- Un minor din Reciu, care se deplasa pe bicicleta a fost ranit, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut, pe strada. Accidentul s-a produs in zona Reciu, la intrare in Sebeș dinspre Calnic. Pentru acordarea primului ajutor medical a intervenit un echipaj SMURD din Sebeș. ”Un minor de 10 ani, din Reciu, primește…

- In ultimele 24 de ore, politistii buzoieni cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor…

- Firma din Cugir la care lucrau muncitorii care au cazut cu duba in raul Bistrița, județul Neamț, iar noua dintre ei au murit, a fost amendata, in urma controalelor de saptamana trecuta, cu 100.000 de lei, de inspectorii ITM Alba, pentru ca aceștia nu aveau forme legale angajare. Potrivit unui comunicat…

- Tragedie in localitatea Viile din judetul Constanta, Romania. Un baiat in varsta de 13 ani a murit dupa ce a fost de un cal.Totul s-a intamplat in aceasta dimineata dupa ce copilul s-a apropiat de animal, iar acesta l-a lovit cu copitele.

- Un barbat de aproximativ 55 de ani, din Decea, și-a pierdut viața dupa ce a cazut cu bicicleta. Tragedia s-a intamplat vineri, 30 martie, in jurul orei 16.30. Potrivit IPJ Alba, din primele cercetari se pare ca, in timp ce se deplasa pe bicicleta prin localitate, barbatul s-a dezechilibrat și a cazut…

- Un barbat de 55 de ani din Cetea și-a pierdut viața, vineri in timp ce se deplasa pe bicicleta prin localitate. Potrivit IPJ Alba, barbatul s-a dezechilibrat și a cazut in fața unei mașini. Acesta a suferit leziuni corporale grave care la scurt timp i-au provocat decesul. Revenim cu amanunte.

- Sfarsit tragic pentru un varstnic din vestul tarii. Barbatul in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din Hunedoara, situat pe Bulevardul Dacia, potrivit servuspress.ro. Conform primelor informatii, victima s-a intins sa verifice colivia unor porumbei,…