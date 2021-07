Caz terifiant în Dâmbovița. Copilă de șase ani, înjunghiată mortal! Caz absolut șocant in județul Dambovița. O fetița in varsta de doar șase ani a sfarșit in condiții cumplite. Polițiștii au acum de stabilit cu exactitate ce s-a intamplat in acest caz și cum se s-a putut ajunge la o asemenea oroare, careia i-a cazut victima un copil nevinovat. Din primele informații, s-a aflat ca […] The post Caz terifiant in Dambovița. Copila de șase ani, injunghiata mortal! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 6 ani din localitatea Cojasca, județul Dambovița, a fost injunghiata mortal, sambata dimineața. Crima a fost anunțata la 112 chiar de catre agresor, care ar fi unchiul fetiței. Purtatorul de cuvant al Poliției Dambovița, Ana Maria Lița, a declarat pentru HotNews.ro ca sambata dimineața un…

- Noi detalii in cazul crimei triple din Ardea, Italia. Doi frați, David și Daniel, in varsta de 5 și 10 ani au fost impușcați mortal in apropierea locuinței lor, intr-un parculeț in care obișnuiau sa se joace, la doar cațiva metri de casa. Polițiștii au reușit sa reconstituie ultimele clipe din viața…

- Un biciclist a fost lovit mortal de o mașina pe un drum județean din județul Dambovița. Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovița, remis presei in noaptea de duminica spre luni, accidentul a avut loc pe DJ 401A, intre localitațile Potlogi și Carpeniș. Din primele date, un barbat de 27…

- Politistii au efectuat sase perchezitii la membri ai unui grup infractional organizat care recrutau tinere si le determinau sa practice prostitutia in Spania, Germania, Olanda, Elvetia si Marea Britanie, se arata intr-un comunicat al Serviciului Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Dambovita,…

- Un barbat din comuna Moisei s-a electrocutat mortal incercand sa coboare un zmeu prins intre firele de curent din gospodaria sa, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. "Politistii din Moisei au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat din Moisei a…

- „Ca urmare a activitatilor de cercetare desfasurate in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 24 de mandate de aducere.…

- Politisti americani au ucis sâmbata la Hollywood un barbat îmbracat cu o vesta antiglont ce a lovit o masina a politiei în timp ce circula cu vehiculul sau în marsarier, a anuntat politia din Los Angeles, informeaza duminica Agerpres.Politistii erau în curs de a…

- Politistii au fost sesizati, luni, ca un angajat al unei societati de distribuire a energiei electrice s-a electrocutat in localitatea damboviteana Potlogeni Deal si a murit, informeaza IPJ Dambovita, arata Agerpres. In acest caz a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cum a avut loc…