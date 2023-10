Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 42 de ani, din Wevelgem, care l-a impușcat in fața pe rivalul sau roman, in parcul Sterrebos din Rumbeke, pe 18 februarie anul trecut, risca șase ani de inchisoare.

- Un preot a supraviețuit unui atac armat dupa ce un glonț a fost miraculos oprit de cruciulița pe care o purta la gat. Povestea uluitoare a parintelui Jairo Luis Gusberti demonstreaza puterea credinței și a protecției divine in cele mai neașteptate momente de pericol.

- Starea barbatului de 55 de ani, impușcat in cap cu un pistol cu glonț, iar apoi fiind injunghiat cu o șurublenița in gat, in data de 21 septembrie, s-a agravat. Barbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale imediat ce ajuns la Spitalul Clinic Județean Arad. Glonțul i-a provocat o hemoragie masiva…

- Elena Mațan, partenera lui Alexandru Mațan (Columbus Crew), a argumentat de ce nu s-ar muta niciodata definitiv in SUA. Dupa experiența de la Rapid (august-decembrie 2022), Mațan a revenit la Columbus la finalul anului trecut, alaturi de Elena, logodnica lui deja de 3 ani. ...

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit cu bine in țara in aceasta noapte. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul Universitar Graz din Austria, informeaza Rador.Printre cei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General la Salonic, a fost notificat telefonic, in data de 2 august 2023, cu privire la spitalizarea unui cetațean roman in localitatea Polygiros, ca urmare a unui incident soldat cu ranirea prin impușcare a acestuia,

- David Popovici s-a calificat fara emoții in finala de la 200 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie de la Fukuoka. Sportivul roman a obținut cel mai bun timp din semifinale și l-a impresionat pe unul dintre cei importanți analiști din acest sport. Ultimul act al acestei probe este…