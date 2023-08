Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care lucra la o societate comerciala a Consiliului Local Santana, judetul Arad, a atacat o femeie cu cutitul si un topor, victima fiind sotia sefului sau care il concediase. Cateva ore mai tarziu barbatul s-a sinucis, aruncandu-se sub tren.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru savarsirea infractiunii de tentativa la nerespectarea regimului armelor si munitiilor in forma continuata 3 acte materiale . In actul de sesizare a instantei s a retinut, in esenta,…

- Un barbat in varsta de 48 de ani din comuna Floresti-Stoenesti este cercetat penal pentru tentativa la distrugere si violenta in familie. El este acuzat ca si-a lovit sotia cu pumnii si picioarele si a incercat sa incendieze anexele gospodariei.

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost dus la spital, dupa ce a fost impușcat, miercuri, cand ar fi incercat sa fuga de polițiști. Pe numele tanarului fusese emis un mandat de arestare preventiva pentru trafic de minori și talharie. „Miercuri, in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție…

- Video | Intervenție in forța a trupelor speciale din Giurgiu: Un barbat a incercat sa dea cu mașina peste fosta soția, apoi a amenințat ca se sinucideUn barbat de 43 de ani a fost luat pe sus de mascați, dupa ce a incercat sa dea cu mașina peste fosta soție, iar ulterior s-a postat in fața locuinței…

- Barbat filmat cand intra intentionat in masina in care se aflau sotia si fiica sa, in Viseu de Sus. Un barbat din Viseu de Sus a fost filmat de o camera de supraveghere cand, in timp se afla la volanul unui autoturism de teren, a intrat intentionat in masina in care se aflau sotia si fiica sa. Pe…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis au dispus, vineri, urmarirea penala pentru un barbat care a lovit-o in repetate randuri pe concubina sa din satul Dragoiesti, judetul Timis, provocandu-i leziuni abdominale, lombare, cervicale, in apropierea venei jugulare drepte care i-au pus…